Em Paris, Rodrigo Pacheco e Gilmar Mendes protagonizam embate sobre limites dos Três Poderes

"Os 594 [parlamentares] são votados nos quatro cantos do Brasil e a expressão, que existe na Constituição, de que todo o poder emana do povo, se dá de maneira verdadeira e legítima por meio do poder Legislativo, que define leis regras e alterações constitucionais no nosso país. E ao Judiciário cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância". frisou Pacheco.

'Somos convocados pela sociedade', diz Gilmar

Em resposta, Gilmar Mendes salientou que a Constituição prevê que o tribunal possa atuar em caso de "omissão inconstitucional", e o STF tem exercido esse papel, diante das demandas da sociedade. "Não há uma banca na frente do STF pedindo causas. Na verdade, nós somos provocados por órgãos da sociedade, os partidos políticos, governadores de estado, pela sociedade civil, e o tribunal então se pronuncia", disse.

O presidente do Congresso, no entanto, refutou as insinuações sobre omissões e citou uma série de reformas políticas e econômicas aprovadas pelo Legislativo nos últimos anos e outras que estão por vir. "É muito importante que os demais Poderes, inclusive o Judiciário, compreendam que essas reformas gestadas no Congresso Nacional são a opção legislativa da sociedade brasileira, haja vista que o Congresso é a síntese mais perfeita do povo brasileiro, da sociedade brasileira, e tem essa legitimidade para decidir as leis e as alterações constitucionais", reiterou.

Também presente no painel, o presidente do TCU, Bruno Dantas, brincou que estava posicionado entre Mendes e Pacheco no palco, mas não se colocava no papel de mediador entre os dois. "Estamos ainda vivendo as dores do parto de um novo Brasil. Nós nunca tínhamos vivido no Brasil uma crise do tamanho da que nós vivemos", ponderou. "Para momentos excepcionais, medidas excepcionais precisaram ser tomadas. (...) Estarmos aqui debatendo o aperfeiçoamento das instituições, e isso é algo favorável", comentou.