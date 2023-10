Fuga desesperada de palestinos em Gaza continua; conflito Israel-Hamas soma mais de 3,2 mil mortos

"Até as guerras têm regras", lembrou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, apelando ao acesso humanitário "imediato" à Faixa de Gaza. Ele descreveu um "sistema de saúde à beira do colapso", "necrotérios lotados" e "uma crise hídrica".

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu que "a crise humanitária" em Gaza era "uma prioridade", enquanto diversas ONG apelam também à abertura de corredores humanitários.

O presidente russo, Vladimir Putin, apelou ao "fim do derramamento de sangue", alertando que um possível ataque terrestre a Gaza provocaria "perdas civis absolutamente inaceitáveis".

Hezbollah

Há também uma forte tensão na fronteira norte do país. O exército israelense afirmou na noite de sexta-feira para sábado (14) ter atingido um alvo do Hezbollah no sul do Líbano em resposta à "infiltração de objetos aéreos não identificados" e ao "disparo contra um drone aéreo do exército". O Hezbollah, um movimento pró-iraniano aliado ao Hamas, informou na sexta-feira que estava "totalmente preparado" para intervir contra Israel "no momento certo".

Um jornalista da Reuters foi morto e seis outros jornalistas da AFP, Reuters e Al-Jazeera ficaram feridos em atentados a bomba no sul do Líbano na sexta-feira.