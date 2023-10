Israel afirma ter matado líder do Hamas que realizou ataques de 7 de outubro

Antes de lançar sua ofensiva terrestre em território palestino, o Estado judeu continua a bombardear a Faixa de Gaza e afirma ter matado vários líderes do braço armado do Hamas, incluindo os responsáveis ??pelo ataque sangrento do dia 7 de outubro. O movimento islâmico, de sua parte, informa que pelo menos cinco israelenses e quatro estrangeiros mantidos reféns foram mortos por ataques do Exército nas últimas 24 horas.

As Brigadas Ezzedine al-Qassam afirmam, em um comunicado, que alguns dos reféns foram mortos nos locais onde esses prisioneiros estavam detidos. Isso eleva para 22 o número de reféns do Hamas mortos desde o início da guerra, há uma semana, de acordo com o grupo extremista. Mais de 150 israelenses, estrangeiros e com dupla nacionalidade foram feitos reféns em 7 de outubro, conforme levantamento do governo israelense.

Israel continua a caça aos responsáveis ??pelo ataque sangrento em seu território e anunciou ter eliminado Ali Qadi, comandante da companhia da unidade Nukhba ("elite" em árabe) do Hamas que liderou o ataque contra as localidades israelenses no limite da fronteira com a Faixa de Gaza, relata o correspondente da RFI em Jerusalém, Michel Paulo. O líder extremista foi morto por fogo aéreo, afirmou o porta-voz do Exército israelense, a partir de informações precisas fornecidas pelo Shin Bet, o serviço de segurança interna israelense.