Revistas francesas condenam antissemitismo em análises sobre ataque do Hamas a Israel

Embora o Hamas tenha demonstrado força com o ataque inesperado a Israel, o principal braço armado do Irã segue sendo o grupo xiita libanês Hezbollah, na opinião do analista político Bruno Tertrais, entrevistado pela Le Point. Indagado se havia risco do conflito israelo-palestino se espalhar na região, Tertrais, que é diretor-adjunto da Fundação de Pesquisas Estratégicas, descartou esse cenário. Apesar de ataques mútuos estarem ocorrendo na fronteira de Israel e Líbano, e também da Síria, nem o Irã nem o Hezbollah têm interesse em abrir uma nova frente de guerra, estima o francês.

Tertrais diz estar com os olhos voltados para as reações da Arábia Saudita, que havia iniciado um processo de normalização das relações com Israel, e do Qatar, que parou de financiar há alguns meses os integrantes do Hamas na Faixa de Gaza, criando fortes tensões internas no movimento.