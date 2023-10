Sob o medo, equatorianos escolhem entre um jovem milionário e a volta do ex-presidente Rafael Correa

No primeiro turno, em 20 de agosto, a candidata de Rafael Correa, Luisa González, ganhou com 33,6% dos votos, dez pontos acima de Daniel Noboa, com 23,6%. No entanto, neste segundo turno, a soma dos outros candidatos anti-Correa deram a Noboa uma vantagem de até 11 pontos sobre Luisa González.

Segundo as sondagens, porém, essa vantagem diminuiu a apenas 5 pontos, depois do debate eleitoral do dia primeiro de outubro. Fernando Carrión avalia que o bom desempenho de Luisa González explica esse estreitamento das diferenças.

"Luisa González foi muito melhor do que Daniel Noboa. Ela foi concisa, firme e clara. Ele mostrou-se bastante fraco, lendo muito, com frases armadas. Isso o fez cair nas pesquisas, mas não o suficiente para perder a eleição. A minha impressão é que os 11 pontos de diferença reduziram-se a cinco, mas parece-me que nesta reta final recuperou um pouco do terreno perdido, podendo terminar com uma vantagem de seis ou sete pontos", aposta Carrión.

As sondagens só podem ser divulgadas até o dia 5 de outubro, dez dias antes das eleições. Qual será o comportamento de última hora dos indecisos? Essa é a incógnita que poderia surpreender.

Candidatos ventríloquos

Os dois candidatos eram deputados no Parlamento que o presidente Guillermo Lasso dissolveu. Ou seja: o próximo presidente virá do alvo do ex-presidente.