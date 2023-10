Bombardeios a Gaza continuam enquanto Israel prepara ofensiva terrestre

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, governante do reino, recebeu na manhã de domingo o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que está em visita à região.

Blinken pediu no sábado à China, parceira do Irã - que apoia o Hamas - para usar a sua influência para acalmar a situação no Médio Oriente. Mas em declarações transmitidas no domingo, o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, considerou que "a ação de Israel foi além do domínio da autodefesa" e que os seus líderes devem parar de "punir coletivamente a população de Gaza".

"As partes não devem tomar qualquer medida que possa levar a uma escalada da situação", sublinhou Wang Yi, solicitando a abertura de "negociações".

Mais cedo no domingo, a emissora estatal chinesa CCTV anunciou que o enviado da China para o Oriente Médio, Zhai Jun, visitaria a região na próxima semana para promover um cessar-fogo e negociações de paz.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o egípcio Abdel Fattah al-Sisi concordaram com a necessidade de autorizar a entrada de ajuda humanitária de emergência em Gaza, segundo um comunicado de imprensa da presidência brasileira.

Jornalistas mortos

Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), 10 jornalistas foram mortos na região durante esta "semana sangrenta" para a profissão, incluindo sete em Gaza. Um cinegrafista da Reuters foi morto e seis outros jornalistas da AFP, Reuters e Al-Jazeera ficaram feridos em atentados a bomba no sul do Líbano na sexta-feira.