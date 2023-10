Conflito Israel-Hamas: os defensores da paz ainda têm voz?

As organizações de cidadãos se mobilizam, lideradas pelas elites sociais israelitas e engrossadas pela classe média. Por outro lado, "aqueles que estão nas colônias, aqueles que são muito religiosos ou de direita, apoiam a reforma", explica Denis Charbit, professor de ciência política na faculdade de Ciências Humanas da Universidade Aberta de Israel.

Num comunicado de imprensa divulgado em março de 2023, citado pelo jornal Libération, duas associações judaicas na diáspora (JCall, a rede judaica europeia para Israel e para a paz, e o CCLJ, o Centro Comunitário Secular Judaico), escrevem: "Em 2010, lançamos um 'Apelo à Razão' para expressar a nossa preocupação com o estagnação do processo de paz e as ameaças para a própria sobrevivência de Israel como um Estado judeu e democrático. Treze anos depois, as nossas piores previsões materializam-se diante dos nossos olhos e a preocupação se transformou em angústia. A coligação de extrema direita resultante das eleições de 1° de Novembro [de 2022] destrói não só qualquer possibilidade de resolução do conflito israelo-palestiniano, mas também os próprios fundamentos do Estado de direito israelita. O que os sabotadores não previram foi a força da reação da sociedade civil".

Durante 40 semanas, manifestações em massa desafiaram o governo. "Logo no início do movimento, vimos bandeiras palestinas nas manifestações", recorda David Ben Ishay que, como "homem de esquerda", participou no protesto. "Foi muito diversificado. Mas começamos a receber críticas na televisão israelense, éramos vistos como traidores. Contudo, defender os fundamentos democráticos significa defender instituições capazes de, posteriormente, retomar o processo de paz. Mas este não era o cerne do movimento de protesto porque teria sido inaudível", resume.

O clímax foi alcançado em 25 de março, quando o ministro da Defesa, Yoav Gallant, na noite de uma mobilização de mais de meio milhão de pessoas no país, defendeu a suspensão do projeto. Sua demissão foi anunciada no dia seguinte (mas não seria ratificada). Até o presidente de Israel - uma posição honorária - pediu a Benjamin Netanyahu "que parasse imediatamente o processo legislativo".

"O campo da paz é menor do que o da luta pela democracia, mas há linhas paralelas", observa Yuval Rahamim, antigo presidente da ONG Fórum para a Paz, que reúne mais de uma centena de associações que trabalham no conflito israelo-palestino. "Não foi a voz da paz que desapareceu ou enfraqueceu, foi a população que mudou", continua Yuval Rahamim. "Nas décadas de 1960 e 1970, quando eu era pequeno, falávamos o tempo todo sobre paz na escola. 'Tenha paz' era o lema nacional. Em 20 anos, todo o sistema educativo mudou, capturado pela direita. Este não é mais o discurso", compara. "Mas a vingança não traz nada. A única maneira de proteger os nossos entes queridos é acabar com este conflito", completa.

Abandonada pela comunidade internacional, desprezada pelas novas gerações de líderes dos países árabes, particularmente do Golfo, minados pelo ex-presidente americano Donald Trump, a causa palestina virou um dossiê colocado embaixo da pilha. "Durante anos, a sociedade israelita teve a impressão de que poderia ter as duas coisas: os territórios, a calma relativa, o desenvolvimento. Não queríamos ver os palestinos, podíamos ignorar o problema e administrar o conflito em vez de resolvê-lo. O que acaba de acontecer de forma muito dolorosa mostra o contrário. É o fracasso de um conceito simples de gestão de conflitos", analisa Alain Rozenkier.