Eleições legislativas na Polônia podem determinar futuro da relação com a União Europeia

Em Pruszkow, uma cidade nos subúrbios ocidentais de Varsóvia, a aposentada Ewa Slonecka votou "pela mudança". "Devemos mandá-los para o brejo! São ladrões, roubaram o país, violaram a lei, a Constituição, sancionaram o nepotismo", exclama.

Por outro lado, a enfermeira Dorota Zbig, 57 anos, prefere dar continuidade ao atual governo. "As mudanças dos últimos anos foram muito boas para mim e para a minha família e espero que todos, incluindo os jovens, votem de forma sensata", avaliou.

As eleições abrangem a renovação de ambas as Câmaras do Parlamento, num total de 460 deputados e 100 senadores. O PiS convocou, no mesmo dia, a realização de um referendo com questões sobre os migrantes e a economia, numa votação que a oposição apelou ao boicote.

Uma vitória do PiS poderia exacerbar as tensões com Bruxelas e Kiev e decepcionar aqueles que estão preocupados com o futuro do Estado de direito, a liberdade de imprensa, os direitos das mulheres e os direitos dos migrantes na Polônia.

"Concedemos certos poderes à UE, mas isso é suficiente, nada mais. Estamos na UE, queremos ficar lá, mas numa UE de países soberanos", repetiu Jaroslaw Kaczynski, líder do PiS, durante a último comício do partido, na sexta-feira.

Partido de Tusk espera virada

O PiS comprometeu-se a continuar as suas controversas reformas no sistema judicial que, segundo a sigla, visam erradicar a corrupção, mas que a UE vê como um ataque à democracia. Um eventual parceiro de coligação do PiS poderia ser a Confederação, um partido de extrema-direita que quer acabar com a ajuda em grande escala à Ucrânia e que fez campanha focada contra a imigração e a UE.