Equador vai às urnas em eleições "históricas" e sob alta vigilância

Sorridente, também com um colete à prova de balas, o adversário Daniel Noboa votou no final da manhã em Olon, em seu reduto de Santa Elena (sudoeste). "Hoje vencemos", disse ele.

Enquanto a insegurança atinge "níveis históricos" e o Equador é um dos países com "mais crimes do mundo", o eleito terá de "reduzir a taxa de homicídios, recuperar áreas que caíram no domínio do crime organizado, combater a corrupção, controlar as prisões, expurgar as forças de segurança, melhorar a Justiça, coibir o tráfico de drogas...", enumera o jornal El Universo, neste domingo, sobre os desafios do novo presidente.

Com pesquisas eleitorais muito acirradas, os últimos dias de campanha foram marcados por uma avalanche de promessas dos dois candidatos: "Um novo Equador", uma "mão firme" para "salvar o país", o "fim da delinquência", "milhares de empregos", são algumas das promessas.

16 meses de mandato

A chapa eleita terá pouco tempo para cumprir suas promessas, pois o novo presidente irá governar somente até o início de 2025, data do fim do mandato do Presidente Guillermo Lasso, que convocou eleições antecipadas para evitar a sua destituição, num contexto de acusações de corrupção.

Ao que tudo indica, o novo líder herdará um país mergulhado numa onda de violência sem precedentes, que sofre de corrupção endêmica e com instituições enfraquecidas.