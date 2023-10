Favorita a sediar a Copa de 2034, Arábia Saudita investe no futebol para mudar a imagem do país

O investimento no futebol, no entretenimento e no turismo faz parte da chamada Visão 2030, uma estratégia lançada pelo governo em 2016, para diversificar a economia do país e reduzir a dependência do petróleo. Para isso, a Arábia Saudita já mudou regras e derrubou algumas restrições. No Oriente Médio, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman é visto como o responsável por essa reforma social, econômica e cultural.

Com leis e costumes baseados na religião islâmica, a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista, um dos países mais fechados do mundo. Porém, já houve evoluções importantes e o país tem demonstrado pontos de desenvolvimento social - que são possíveis de observar andando pela capital, Riad.

Até 2019, por exemplo, mulheres eram proibidas de ir a estádios de futebol e também de dirigir veículos. Agora, elas podem. Antes, os estabelecimentos comerciais, como restaurantes e bancos, tinham espaços separados, um para homens sozinhos e outro para mulheres e famílias. Hoje, a maioria dos lugares é misturado. Só em 2019 o país passou a emitir visto de turismo para estrangeiros. Entre as restrições ainda existentes, estão a proibição total de bebidas alcoólicas e o culto em público de outras religiões.

Atual treinador do Al Taawon, o brasileiro Péricles Chamusca está na Arábia há cinco anos e presenciou essas mudanças.

"Eu acho que é um projeto com consistência. Não é só o futebol, eles estão investindo em várias áreas, e o futebol também está sendo uma ferramenta de divulgação do país. Mas o projeto é o turismo, de uma maneira geral: várias cidades sendo construídas, com alta tecnologia, o que vai chamar a atenção do mundo por vários motivos. Então, o futebol está sendo uma ferramenta inicial de divulgação, para que o país possa depois mostrar todo projeto final", disse Chamusca.

Cidade da Copa de 2034

No projeto para a Copa do Mundo de 2034, a maioria dos 14 estádios serão construídos do zero, enquanto outros já existentes serão modernizados. O plano mais ousado é a construção de uma cidade do futuro, chamada de Neom, no noroeste do país, perto do Mar Vermelho. Além do estádio, o local também terá um resort de ski nas montanhas, uma ilha paradisíaca e uma cidade linear para até 9 milhões de habitantes, sem estradas e nem carros.