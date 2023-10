França homenageia professor esfaqueado; Louvre reabre após ameaça de atentado

O medo de um ataque levou ao fechamento do museu do Louvre e, horas depois, do Palácio de Versalhes, devido a alarmes falsos sinalizando a possibilidade de atentados. Neste domingo, os dois pontos turísticos anunciaram pelas redes sociais que reabriram normalmente.

Chers visiteurs,



Après ce samedi de fermeture, nous avons le plaisir de vous annoncer que le musée du #Louvre rouvre ses portes ce dimanche selon les horaires habituels.



Bonne visite à tous ! pic.twitter.com/umxsaE7gyk ? Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 14, 2023

Agressor tem pai e irmão radicalizados

O agressor, Mohammed Mogouchkov, gritou 'Allah Akbar' enquanto avançava sobre pessoas na rua, segundo testemunhas. Preso, ele "não se explicou", disse uma fonte policial à AFP.

Ele era acompanhado pela Direção-Geral de Segurança Interna (DGSI), devido a atividades suspeitas do seu pai, também listado por radicalização e expulso da França em 2018, e com o irmão, preso por participar do planejamento de um ataque contra o Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa.