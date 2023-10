Morte de civil israelense em ataque do Hezbollah aumenta tensão na fronteira entre Israel e Líbano

Enquanto se prepara para lançar uma ofensiva terrestre em Gaza, Israel teme a abertura de uma segunda frente de batalha na fronteira norte com o Líbano, se o Hezbollah, também apoiado pelo Irã, decidir intervir para defender o seu aliado palestino. "O Irã não pode ficar de braços cruzados" face a esta situação, insistiu Hossein Amir-Abdollahian numa entrevista ao canal al-Jazeera, afirmando que os Estados Unidos também poderiam sem afetados.

Os Estados Unidos temem uma "escalada" do conflito e um possível "envolvimento do Irã", afirmou neste domingo o conselheiro de segurança da Casa Branca, Jake Sullivan, em entrevista à rede americana CBS.

No terreno, os confrontos e as tentativas de infiltração em Israel a partir do Líbano só aumentam.

Neste domingo, um civil israelita foi morto e vários outros ficaram feridos em Shtula, no norte de Israel, num ataque com mísseis reivindicado pelo Hezbollah, um aliado do Hamas.

O exército israelense respondeu visando posições do Hezbollah no sul do Líbano e fechando a área fronteiriça a civis num raio de quatro quilômetros do seu território.

Desde o início da guerra, os confrontos na fronteira deixaram cerca de dez mortos do lado libanês e pelo menos dois do lado israelense. Entre os libaneses, a maioria era combatente, mas civis também foram mortos, incluindo um jornalista da Reuters, na sexta-feira, e um casal na cidade de Chebaa, no sudoeste, no sábado (14).