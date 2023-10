Associações vão processar França por "ineficácia" na luta contra garimpo ilegal na Guiana Francesa

Um coletivo de seis associações anunciou nesta segunda-feira (16) que vai atacar o Estado francês na Justiça por "omissão culposa na proteção da saúde dos cidadãos e de seus ecossistemas". As organizações pedem também um reforço "drástico" das medidas de luta contra o garimpo ilegal na Guiana Francesa, país que faz fronteira com o Brasil.

As associações denunciam a França "por sua ineficácia em matéria de luta contra o garimpo ilegal" na Guiana Francesa e de "proteção dos direitos humanos e da natureza", de acordo com um comunicado. O coletivo é composto pela Associação das vítimas do mercúrio no Alto Maroni, o programa Wild Legal, a Coordenação de Organizações de Povos Autóctones da Guiana (Copaq), a Juventude Autóctone da Guiana (JAG) e as associações Maiouri Nature Guyane e Solidariedade Guyane.

A aliança de ongs denuncia "o desenvolvimento desenfreado do garimpo na Guiana e o "aumento descontrolado de explorações ilegais". Em janeiro de 2023, as associações contabilizaram "500 em toda a Guiana, e nada menos que 114 no parque amazônico".