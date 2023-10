China recebe 130 líderes estrangeiros para o terceiro fórum das "Novas Rotas da Seda", em Pequim

Representantes de cerca de 130 países começam a chegar na China a partir desta segunda-feira (16), mas Vladimir Putin é esperado na quarta-feira (18). O presidente russo tem encontro marcado no mesmo dia com Xi Jinping, às margens do fórum, de acordo com o Kremlin, que garantiu que os dois líderes "discutirão de forma amigável e franca" os "problemas urgentes de cooperação prática bilateral e assuntos da atualidade".

Segundo Yuri Ushakov, conselheiro diplomático de Putin, "não está excluído" que os dois chefes de Estado se reúnam sozinhos, "cara a cara", além de realizarem intercâmbios em "grandes grupos" e "em grupos reduzidos".

Vladimir Putin, que viajará para Pequim junto com uma comitiva, também deverá fazer um discurso no fórum. Antes da visita, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, foi recebido na segunda-feira pelo ministro de Relações Exteriores chinês, Wang Yi. Lavrov também viajará para a Coreia do Norte na quarta-feira, disse seu ministério.

Numa entrevista à televisão chinesa, Putin considerou que as Novas Rotas da Seda são um projeto "mutuamente benéfico" para Pequim e Moscou.

"O presidente Putin observou que um mundo multipolar está tomando forma e que os conceitos e iniciativas apresentados pelo presidente Xi Jinping são muito relevantes e importantes", destacou o canal chinês em língua inglesa CGTN.

"Sem limites"

A China e a Rússia, que são vizinhas, partilham o desejo de enfrentar o que apresentam como hegemonia americana e tornaram-se mais próximas desde a intervenção russa na Ucrânia.