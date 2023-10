França busca união contra obscurantismo islâmico após assassinato de professor

A repercussão do assassinato na sexta-feira (13) do professor de francês e literatura Dominique Bernard em Arras (norte) continua dominando as manchetes na França. O crime, investigado pela Procuradoria antiterrorista, provoca abatimento entre alunos e principalmente entre os 853.000 professores do país, que veem a mesma história se repetir. Há exatamente três anos, o professor de história e geografia Samuel Paty foi decapitado em situação análoga, por um jovem checheno radicalizado.

Em foto de capa, nesta segunda-feira (16), o jornal Libération mostra a expressão de profunda tristeza de professores, pais e alunos de Arras, que se reuniram ontem na praça central da cidade para prestar uma homenagem ao docente assassinado a facadas.

Em seu editorial, o jornal diz que três anos após a morte de Paty, a França volta a fazer um minuto de silêncio em todas as escolas do país às 14h (horário local) num ato póstumo. Na avaliação do veículo progressista, essas homenagens são necessárias "para enviar uma mensagem simbólica de fraternidade e de união da nação diante do ódio e da barbárie de fanáticos", um espécie de 'escudo democrático' que se forma contra o obscurantismo islamita.