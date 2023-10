França faz um minuto de silêncio por professores assassinados em atentados; 168 escolas receberam ameaças

As escolas de ensino fundamental e médio foram alvo de 168 ameaças de bomba desde o início do ano letivo, no início de setembro, em toda a França, denunciou segunda-feira (16) o ministro da Educação Nacional francês, Gabriel Attal. Estudantes e professores de todo o país fizeram um minuto de silêncio às 14h, horário local (10h em Brasília), em homenagem a Samuel Paty, morto há três anos, e a Dominique Bernard, assassinado na semana passada.

Para o minuto de silêncio, Gabriel Attal esteve ao lado da primeira-ministra Elisabeth Borne em Conflans-Sainte-Honorine (noroeste de Paris), na escola onde lecionava Samuel Paty, professor de história e geografia assassinado em um ataque islâmico há exatamente três anos, dia 16 de outubro de 2020.

"Três anos depois, a dor ainda é forte. Três anos depois, a barbárie e o obscurantismo atacaram novamente", mas "a barbárie nunca prevalecerá diante do conhecimento, a República nunca se curvará diante do terrorismo", declarou Élisabeth Borne.