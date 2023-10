Governo francês fecha cerco a possíveis terroristas: mais de 190 pessoas devem ser expulsas do país

O governo francês quer acelerar a expulsão de 193 estrangeiros radicalizados em situação irregular, anunciou esta segunda-feira (16) o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, logo após uma reunião de segurança organizada no Palácio do Eliseu, após o ataque em Arras. De acordo com um ex-juiz especializado em terrorismo entrevistado pela RFI, é possível identificar pessoas radicalizadas, mas julgá-las e prendê-las é uma tarefa mais complexa.

Depois que um professor francês foi esfaqueado na sexta-feira (13), no pátio de um complexo escolar em Arras, no norte de França, por um ex-aluno de 20 anos de nacionalidade russa e acusado de radicalização, a França quer evitar ser pega de surpresa. Para isso, vai acelerar a expulsão de pessoas passíveis de cometer atentados e que já estão na mira da polícia.

Das 193 pessoas fichadas como radicalizadas e suscetíveis de expulsão, 85 "com certeza já não se encontram no território", disse à AFP o Ministério do Interior, especificando que será necessária uma "verificação caso a caso" sobre essas pessoas.