Guerra no Oriente Médio entre Israel e o Hamas divide a Europa

Na mídia, a reação inicial também se concentrou no repúdio à violência desencadeada pelo Hamas em território israelense.

Nos últimos dias, no entanto, cresceram as manifestações de pesar e temor diante da situação dos palestinos na Faixa de Gaza, que enfrentam os contínuos bombardeios aéreos por parte de Israel que atingiram inclusive hospitais e outras instalações civis.

O temor aumenta diante da expectativa de uma intervenção terrestre do Exército israelense, o que pioraria muito as já deterioradas condições de vida em Gaza, com o suprimento de água, eletricidade e alimentos cortado pelo governo de Tel Aviv.

Na Faixa de Gaza, espremida entre sua fronteira com Israel ao norte e a leste (51 km), o Mar Mediterrâneo a oeste e uma nesga de fronteira com o Egito ao sul (11 km), vivem 2,3 milhões de palestinos.

Em termos de comparação, o Distrito Federal Brasileiro tem um pouco mais de habitantes, 2,6 milhões. Mas a Faixa de Gaza tem 365 km2, enquanto o DF é mais de 15 vezes maior, com 5,8 mil km2.

Guerra de narrativas

A guerra no campo de batalha desencadeou, é claro, uma guerra de narrativas sobre ela. As autoridades da União Europeia advertiram as plataformas na internet, em particular o X (ex-Twitter) de Elon Musk, sobre a profusão de fake news que utilizam, muitas vezes, imagens de conflitos antigos para reforçar as denúncias sobre atrocidades cometidas por ambos os lados no presente.