Oposição canta vitória na Polônia em eleições cruciais para a União Europeia

Com a ascensão de Tusk, a Hungria de Viktor Orbán se torna uma peça bastante isolada no tabuleiro político do bloco. A provável vitória da Plataforma Cívica simboliza o grande retorno da Polônia aos valores europeus.

Durante a campanha, Tusk prometeu reposicionar Varsóvia em um caminho pró-europeu firme, restaurar a independência dos juízes e desbloquear bilhões de euros retidos pela Comissão Europeia por causa da disputa com o governo do PiS sobre as reformas judiciais.

Na contramão de Bruxelas

A erosão dos valores democráticos na Polônia causa problemas há anos na União Europeia. As relações entre Bruxelas e Varsóvia estão estremecidas desde que o Partido Lei e Justiça (PiS) chegou ao poder, em 2015. O cerceamento à Justiça, à mídia, à liberdade de expressão e aos direitos das mulheres no país fez com que o bloco europeu ativasse, em 2016, pela primeira vez um procedimento de infração conhecido como artigo 7 por risco de "grave violação do Estado de Direito" na Polônia.

De lá pra cá, a tensão só aumentou; este ano, o Tribunal de Justiça da União Europeia determinou que o sistema judicial polonês violou a legislação comunitária. Essa foi a terceira vez que o governo polonês foi punido pela mais alta instância jurídica do bloco.

Recentemente, Varsóvia entrou mais uma vez em colisão com Bruxelas ao proibir a importação de cereais ucranianos para proteger os seus agricultores, parte importante do eleitorado do PiS. Por causa da tensão criada pelo embargo, o governo polonês admitiu ser possível tirar toda a ajuda - os benefícios fiscais e sociais - que tem dado a cerca de um milhão de refugiados ucranianos, além de não enviar mais armas para a vizinha Ucrânia.