Vários países fazem apelo por abertura de passagem de Rafah; Israel desmente cessar-fogo em Gaza

Já o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Choukri, criticou Israel por não ter dado autorização para a abertura da passagem de Rafah. Na região do Sinai egípcio, uma longa fila de comboios humanitários aguarda a resolução do impasse.

"Não há cessar-fogo e entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza em troca da saída de estrangeiros", frisou o escritório do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, que esteve em países da região negociando a libertação de reféns e a criação de um corredor humanitário para os civis, retornou nesta manhã a Israel. A Casa Branca também anunciou nesta segunda-feira o cancelamento de uma viagem do presidente Joe Biden ao estado do Colorado, no oeste, aumentando as especulações sobre uma possível viagem do líder democrata a Israel.

Martin Griffiths, encarregado da ONU das situações humanitárias, indicou que viajará ao Oriente Médio na terça-feira (16) para "ajudar nas negociações". Em um vídeo divulgado nesta manhã, Griffiths disser esperar "ter boas notícias" em breve sobre o encaminhamento de ajuda através da passagem de Rafah.

"Gostaria de salientar que é um inaceitável e ilegal tomar estes reféns em Israel, muitos dos quais - pelo amor de Deus - são crianças, mulheres, idosos e doentes", disse.

"A resposta a esse ato odioso deve respeitar as leis humanitárias da guerra. Não se pode pedir às pessoas que se protejam do perigo sem ajudá-las a fazê-lo, sem ajudá-las a chegar aos locais onde desejam estar seguras e com a ajuda humanitária de que necessitam para fazer esta viagem em segurança", reiterou Griffiths.