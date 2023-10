"A democracia participativa é o contraponto à cultura do ódio", afirma secretário em Paris

As ameaças à democracia, atualmente agravadas pela polarização do discurso político, pela indústria da desinformação, por tensões geopolíticas e crises econômicas, estão no centro dos debates da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que acontecem nesta terça-feira (17), em Paris. O secretário Nacional de Participação Social, Renato Simões, leva ao evento os esforços do Brasil para aproximar os cidadãos das estruturas do governo.

Reconquistar a confiança da população nas instituições públicas e proteger os valores democráticos se tornou um desafio para muitos países, e, no Brasil, o desafio se apresentou logo no início do novo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ressalta o secretário.

"Nós saímos de um período de gravíssimos riscos à democracia. Tivemos no dia 8 de janeiro, no Brasil, uma tentativa de ataque organizado aos três Poderes da República, uma tentativa de um setor da sociedade de mobilizar as forças armadas contra o presidente eleito. [...] Esse alerta, esse sinal amarelo para a democracia brasileira, suscitou ainda mais a ideia de que a participação social é um elemento central para a valorização da democracia representativa", afirma Simões.