Atentados na França e Bélgica expõem dificuldade de europeus em lidar com estrangeiros radicalizados

Na França, Le Monde assinala que a Suécia havia elevado seu nível de alerta terrorista em agosto, depois de manifestações nas quais o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, foi queimado em praça pública, provocando protestos de muçulmanos. No vídeo em que o tunisiano reivindica o ataque para o grupo terrorista Estado Islâmico (EI), a nacionalidade sueca das vítimas é mencionada como o provável motivação do atentado. "O EI havia ameaçado atacar a Suécia depois que cópias do Alcorão foram queimadas durante manifestações em Estocolmo no início deste ano", recorda o Le Monde.

Em entrevista à rádio France Info, o Comissário de Justiça da União Europeia, o belga Didier Reynders, disse que a guerra na Ucrânia acabou ocultando a problemática terrorista, mas essa ameaça nunca diminuiu no bloco.

O site de notícias desta emissora francesa de rádio e TV traz detalhes sobre as investigações do ataque que matou o professor Dominique Bernard, no norte da França. Uma irmã do suspeito, o checheno Mohammed Mogushkov, de 20 anos, disse em depoimento à polícia que Mohammed é o indivíduo "mais violento e radicalizado de toda a família".

"Um monstro"

A jovem de 18 anos afirmou à polícia francesa que o irmão "é um monstro". Mesmo à distância, o pai dessa família chechena, expulso da França em 2014, orientava os dois filhos homens que ficaram em Arras a garantir uma educação islâmica radical das duas filhas mulheres. De acordo com a jovem, Mohammed submetia a mãe à violência física e psicológica.

Em sua manchete, o diário Le Parisien aponta a "impossível" expulsão de pessoas radicalizadas da França. O governo anunciou que pretende expulsar 193 estrangeiros considerados perigosos por suas convicções extremistas do islamismo, mas na prática as ordens de expulsão não são executadas. Segundo o jornal, a França acolhe atualmente 489 estrangeiros nessas condições de risco, sendo que 214 estão presos ou privados de liberdade, sob controle judicial.