Autor de ataque terrorista que matou professor na França será indiciado junto a irmão e primo

A Promotoria pede também a imputação de um "jovem primo dos irmãos", de 15 anos, "que foi informado sobre um possível projeto de ação criminosa de Mohammed Mogouchkov" e é suspeito de "não ter feito nada para impedi-lo".

O Ministério Público nacional antiterrorista (Pnat) abre um processo judicial por associação terrorista criminosa, assassinato relacionado à operação terrorista e, no caso do irmão e do primo, cumplicidade com crimes e omissão voluntária de impedir a realização de um crime.

Desde sexta-feira, 100 testemunhas foram ouvidas e 13 pessoas foram colocadas sob custódia da polícia, precisou o Pnat, Dez pessoas faziam parte do "círculo familiar próximo" ou eram "relações" de Mogouchkov, mas foram liberadas "durante o inquérito de flagrante delito, em ausência de elementos, que permitissem, nesse estado, demonstrar que essas pessoas interrogadas tiveram um papel preciso na ação terrorista de Mohammed Mogouchkov", explicou o procurador.

Entre as pessoas liberadas na segunda-feira, está a irmã do jovem. Ela disse à polícia que "estava horrorizada pelas atitudes dos irmãos", disse seu advogado Mikael Benillouche, à AFP. Diante dos investigadores, ela contou que "viu seu irmão Mohammed ficar cada vez mais rígido em sua prática do Islã" e o descreveu como "violento.

Segundo o jornal Le Parisien, a mãe e um tio de Mogouchkov também foram detidos e liberados pela polícia.

Perfil preocupante

Entre as pessoas suspeitas de envolvimento, Maxime C., de 32 anos chamou a atenção da polícia, por seu "perfil realmente preocupante" de acordo com uma fonte próxima ao caso. Detido por terrorismo, ele trocava mensagens em redes protegidas com Mogouchkov, e é suspeito de ser o mentor religioso do jovem. Ele foi condenado por encorajar outros detentos a cometer atentados na prisão contra os agentes de segurança e também fora dela.