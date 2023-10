Biden viaja a Israel enquanto número de mortos em bombardeios na Faixa de Gaza chega a 3 mil

O Hamas também anunciou na terça-feira a morte de um dos seus comandantes, Ayman Nofal, num ataque, mas Israel afirma ter matado quatro chefes do movimento.

Reféns

De acordo com Israel, 199 pessoas foram sequestradas e continuam nas mãos do movimento islâmico. A Turquia, mediadora da questão dos reféns, anunciou na terça-feira que iniciou discussões "em particular com a ala política do Hamas". Segundo o movimento islâmico 22 reféns morreram em ataques israelenses.

Na Faixa de Gaza falta água e alimentos para os 2,4 milhões de habitantes, também privados de eletricidade, depois do cerco imposto por Israel desde 9 de Outubro. "Nas lojas, as reservas (de alimentos) são para alguns dias, talvez quatro ou cinco", alertou o Programa Alimentar Mundial (PMA) na terça-feira.

