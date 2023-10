Castelo de Versalhes volta a ser esvaziado por causa de ameaça de bomba

O Palácio de Versalhes voltou a ser esvaziado no início da tarde desta terça-feira (17), após uma ameaça de bomba, e permanecerá fechado durante todo o dia, apurou a AFP junto de uma fonte próxima do assunto e do poder público francês. Suspeito de tentativa de outro atentado no mesmo dia da morte do professor em Arras foi condenado a seis meses de prisão.

Por razões de segurança, o Palácio de Versalhes está fazendo a retirada dos visitantes para fechar suas portas", anunciou o estabelecimento na sua conta X (antigo Twitter).

O castelo já tinha sido esvaziado na tarde de sábado (14), depois de uma ameaça de bomba ter sido transmitida por mensagem anônima no site moncommissariat.fr, um dia após o atentado em Arras, no norte do país.