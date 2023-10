Mãe de refém franco-israelense pede aos líderes que "libertem sua filha", sequestrada pelo Hamas

A organização que controla a Faixa de Gaza e que lançou um ataque sem precedentes contra Israel, em 7 de outubro, mantém desde então quase 200 reféns, segundo autoridades israelenses. O braço militar do Hamas informou, na noite de segunda-feira (16), que havia "entre 200 e 250" prisioneiros.

O movimento radical islâmico transmitiu na sua conta oficial do Telegram o vídeo de "um dos prisioneiros em Gaza" no qual aparece a jovem que fala em hebraico. A legenda afirma que ela foi sequestrada "no primeiro dia" do ataque do Hamas em solo israelense. A jovem diz que está detida em Gaza e apela à sua libertação, afirmando que está sendo bem tratada.

Comboio humanitário

Enquanto isso, comboios de ajuda humanitária seguem em direção a Rafah, o posto fronteiriço com Gaza, que foi bombardeado por Israel. Os caminhões que estavam em Al-Arich, capital do Sinai do norte egípcio, tomaram a estrada nesta manhã em direção a Rafah. Um acordo sobre a entrada dessa ajuda está paralisado há dias, relatam agentes humanitários.

"Chegamos ao terminal e agora estamos aguardando o próximo passo", disse Heba Rashed, que dirige uma ONG egípcia, a Mersal, enquanto centenas de outros caminhões ocupam a estrada de 40 quilômetros entre Al-Arich e Rafah, de acordo com outros relatos de organizações humanitárias.

"Não fomos informados da hora que cruzaremos" em direção à Faixa de Gaza, mas fomos orientados a partir em direção a Rafah", confirmou à AFP um responsável do Crescente Vermelho Egípcio, sob condição de anonimato.