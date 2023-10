O que você ainda não sabe sobre a menopausa? Professora de Medicina da USP tira dúvidas sobre o tema

"Dependendo da intensidade, a mulher terá outros sintomas vasomotores, como taquicardia, sensação de desmaio, vertigens e até zumbido no ouvido. Eles podem começar três ou quatro anos antes, mas perduram até cinco anos depois da menopausa", completa.

"O mais importante é as mulheres reconhecerem que não são as únicas a sentirem esses sintomas. Elas não estão sozinhas", diz a ginecologista, que media grupos de orientação. "Por isso, no fim das nossas rodas de conversa, as mulheres estão sempre sorrindo. Chegam incomodadas e acabam dando risada."

Quanto tempo vai durar?

Não há regra, mas os sintomas da menopausa duram em média de oito a dez anos. Alguns deles, como as alterações de humor e a insônia, diz a médica, ocorrem porque o processo fisiológico da menopausa é pilotado pelo sistema nervoso central, onde estão os receptores do estrogênio, o hormônio feminino que para de ser produzido com o fim das menstruações.

"O sistema nervoso tem que entrar em equilíbrio com a queda progressiva da produção de estrogênio ovariano, provocada por uma insuficiência ovariana fisiológica permanente da mulher", frisa.

Quando chega a última menstruação e com ela a menopausa, os primeiros sintomas reduzem progressivamente, mas surgem outros, também relacionados ao sistema nervoso central. Eles envolvem a pele, as articulações e a produção de fibroblasto, que forma a célula do tecido conjuntivo.