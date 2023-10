Primeiro voo de corredor humanitário aéreo da UE chega ao Egito e espera entrar na Faixa de Gaza

O voo saiu na segunda-feira (16) de Dubai para o aeroporto de El Arich, no leste do Egito, a uma hora de carro do ponto de passagem de Rafah, na fronteira com a Faixa de Gaza.

Outro voo decolará de Copenhague, na Dinamarca, na quarta-feira (18). Tendas, produtos de higiene, medicamentos e artigos de saúde constituem a maior parte da carga que agora deve passar pela fronteira com a Palestina.

Depois de insistir que Israel tem o direito de se defender de acordo com o direito humanitário e o direito internacional, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou, na segunda-feira, que a Europa abriria um corredor aéreo humanitário para transportar, através do Egito, produtos de primeira necessidade para ajudar organizações humanitárias no terreno em Gaza.

"Os palestinos em Gaza precisam de ajuda humanitária. Não podem pagar o preço da barbárie do Hamas", afirmou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. "É por isso que a Comissão anunciou ter multiplicado por três a ajuda humanitária aos civis em Gaza, elevando-a para €75 milhões (cerca de R$400 milhões), e também vamos estabelecer um corredor aéreo humanitário europeu para a Faixa de Gaza através do Egito. Os voos transportarão produtos humanitários e continuaremos a trabalhar com os nossos parceiros na região para avaliar e responder às necessidades no terreno", disse.

Israel deve respeitar o direito humanitário internacional

Após a confusão dentro da Comissão Europeia na semana passada sobre a cessação da ajuda ao desenvolvimento da Autoridade Palestina, Ursula von der Leyen reafirmou o compromisso humanitário da Comissão.