Trabalhadores ilegais de obras de Olimpíada de Paris 2024 participam de greve por regularização

Ele espera que a greve "pesará no debate em torno do projeto de lei da imigração", cuja apreciação parlamentar deverá começar no dia 6 de novembro. A medida emblemática do texto diz respeito a uma proposta de autorização de residência reservada a "profissões em tensão", ou seja, que sofrem com a falta de mão de obra.

Trabalhadores olímpicos

No canteiro de obras do estádio Arena Porte de la Chapelle, no norte de Paris, que deve ser usado durante os Jogos Olímpicos, os grevistas organizaram uma mobilização.

Correntes pesadas impedem a entrada do público no local. Na manhã desta terça-feiram cerca de quinze trabalhadores ilegais e apoiadores montaram um piquete de greve no interior do canteiro e outros se reuniram em em frente ao local. Entre eles, Abdoulaye e Simbala, dois trabalhadores do Mali empregados por uma das empresas subcontratantes da construtora francesa Bouygues, gestora do projecto.

"Estou cansado de trabalhar com três nomes diferentes", diz Abdoulaye. "Eu quero trabalhar com meu próprio nome e ter meus documentos", diz o imigrante que trabalha usando uma identidade falsa. Simbala também usou a mesma técnica para trabalhar no local.

"Eles (a empresa terceirizada) conseguiram que ele entrasse secretamente (no canteiro de obras). Ele começou o dia, aí eles (o gerente do projeto) entenderam que ele tinha entrado escondido e tiraram ele. Ele começou o dia, mas não terminou e não foi pago", conta Étienne Deschamps, advogado do sindicato CNT Solidarité Ouvrière.