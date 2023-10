Xi Jinping recebe Putin como convidado de honra de Fórum Novas Rotas da Seda, em Pequim

Putin realiza sua primeira viagem a uma grande potência mundial desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, que isolou a Rússia no cenário internacional.

O presidente russo visitou apenas o Quirguistão desde o mandado de detenção emitido contra ele, em março, pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) - do qual a China não é membro - pela "deportação" de crianças ucranianas.

Putin e Xi reuniram-se na noite de terça-feira na cerimônia de abertura do fórum, de acordo com um vídeo divulgado pelo ministério das Relações Exteriores da Rússia, que mostrava os dois líderes apertando as mãos e trocando gentilezas. Eles também participaram de uma foto em grupo com representantes de outros países.

Intercâmbio com um país da UE

Depois de uma reunião com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, que mantém laços com Moscou, apesar da guerra na Ucrânia, Putin sublinhou que era "muito importante poder fazer intercâmbio com um país da União Europeia".

No banquete de abertura, o presidente chinês fez um brinde no qual fez referência aos conflitos geopolíticos, mas afirmou que "as tendências históricas em direção à paz, ao desenvolvimento, à cooperação e aos ganhos mútuos eram irreprimíveis", segundo a agência oficial New China.