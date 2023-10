75ª Feira do Livro de Frankfurt abre suas portas com participação de mais de 20 editoras brasileiras

"Desde então o mercado de direitos autorais brasileiros tem apresentado um crescimento notável. O país, que era mais conhecido internacionalmente como comprador de direitos, começou a se destacar como vendedor também", explica.

Segundo Sevani, em dez anos as editoras associadas ao Brazilian Publishers conseguiram exportar conteúdo de direitos autorais e materiais impressos no valor de US$ 750 mil. "Isso representa um crescimento impressionante de 82% em relação a 2012. Esses conteúdos foram vendidos para aproximadamente 30 países", salienta.

De acordo com ela, a oportunidade de promoção internacional da literatura brasileira em Frankfurt resulta na tradução de mais obras do país para outras línguas, além de acordos editoriais e parcerias com editoras estrangeiras. "A participação bem sucedida no evento pode aumentar a visibilidade internacional das editoras brasileiras e de seus autores", diz.

Em 2022, as editoras brasileiras que participaram da Feira de Frankfurt prospectaram quase US$ 930 mil em novos negócios, superando a expectativa inicial de US$ 600 mil. A CBL também destaca que a delegação do Brasil estabeleceu mais de 170 novos contatos comerciais com representantes editoriais de outros países.

Aquisição de direitos autorais

A editora Pergunta Fixar, de Brasília, é uma das representantes do Brasil nesta edição do evento. O proprietário Andrey do Amaral afirma que participar da Feira do Livro de Frankfurt é uma forma de ser "observado de forma diferenciada" no mercado. "Para nós, o importante é participar da rodada de negócios. É importante mostrar o que a gente tem enquanto conteúdo, não para vender livro. O objetivo é vender conteúdo, direitos e também comprar", explica.