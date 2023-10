Acolher habitantes de Gaza "tornará impossível um Estado palestino", diz presidente do Egito

Para o presidente egípcio, pressionar os palestinos a abandonarem suas terras é "uma forma de pôr fim à causa palestina às custas dos países vizinhos".

"A ideia de forçar os habitantes de Gaza a se mudarem para o Egito levará a um deslocamento semelhante dos palestinos da Cisjordânia", território ocupado por Israel. "E isso tornará impossível o estabelecimento de um Estado da Palestina", continuou ele. Se eu pedir ao povo egípcio que saia às ruas, haverá milhões deles para apoiar a posição do Egito", alertou, referindo-se também à "opinião árabe" e à "opinião muçulmana" sensíveis "à causa palestina que é a maior das causas".

Mas pouco depois da declaração de Sissi, milhares de egípcios desceram às ruas em diferentes cidades do país em solidariedade com a Faixa de Gaza, segundo imagens divulgadas pelos veículos de comunicação locais e nas redes sociais. No Egito, as manifestações são ilegais.

Egito não fechou a passagem

Enquanto o mundo pede a abertura da passagem de Rafah entre o Egito e Gaza, Sissi reiterou que o seu país "não fechou a passagem" e que a ajuda humanitária não entrava no território palestino devido aos "bombardeios israelenses". O chefe da diplomacia egípcia, Sameh Choukri, garantiu na terça-feira ao canal americano CNN que quatro ataques israelitas numa semana feriram "quatro funcionários egípcios".

Há dias, centenas de caminhões estão presos no deserto do Sinai, impedidos de entrar no enclave, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que "a cada segundo que esperamos por ajuda médica, perdemos vidas."