Ataque a hospital na Faixa de Gaza gera indignação internacional; Israel nega responsabilidade

Em Teerã, capital iraniana, centenas de pessoas se concentraram em frente às embaixadas da França e do Reino Unido, onde atiraram ovos e gritaram "morte" aos dois países europeus,

O Egito, por sua vez, pediu a Israel que "pare de bombardear as proximidades do terminal de Rafah", um posto fronteiriço no sul da Faixa de Gaza, para permitir a entrada de ajuda humanitária "o mais rapidamente possível".

Toneladas de material humanitário estão bloqueadas no deserto do Sinai, no Egito, aguardando a abertura desse terminal, bombardeado quatro vezes por Israel desde o início desta guerra. O Exército israelense ordenou na sexta-feira a evacuação da região norte da Faixa, onde vivem 1,1 milhão de pessoas, o que sinaliza a preparação para uma ofensiva terrestre.

Netanyahu pede apoio

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu acabar com o Hamas e nesta terça-feira pediu que o mundo se una a Israel contra o Hamas. "Da mesma forma que o mundo se uniu para vencer os nazistas (...), deve unir-se a Israel para vencer o Hamas", declarou.

A tensão também aumenta no norte de Israel, na fronteira com o Líbano, onde o Exército israelense anunciou ter matado nesta terça-feira quatro homens armados que tentavam cruzar a fronteira, em meio a trocas de tiros com o Hezbollah, aliado do Hamas.