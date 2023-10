Derretimento de gelo da Groenlândia com aumento do nível do mar ainda pode ser evitado, diz novo estudo

O derretimento da camada de gelo da Gronelândia poderá acrescentar mais de um metro ao aumento do nível do mar se as metas climáticas globais não forem cumpridas, afirma um novo estudo publicado nesta quarta-feira (18) na revista Nature. No entanto, a pesquisa revela que ainda é possível evitar este cenário, se o aquecimento for revertido e se manter em um nível mais seguro.

Os glaciares e as calotas polares estão derretendo como resultado do aquecimento global causado pela atividade humana, com a Região Ártica (Hemisfério Norte) aquecendo mais rapidamente do que a média global.

Estima-se que o derretimento da camada de gelo da Gronelândia - a segunda maior do mundo depois da Antártica - tenha contribuído com mais de 20% para o aumento do nível do mar observado desde 2002.