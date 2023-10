Fome duplica entre os habitantes do Sudão, país tem pior crise de deslocamento interno do mundo

O número de famílias que passam fome quase duplicou no Sudão, depois de seis meses de uma guerra entre generais que mergulhou o país no caos, afirmaram nesta quarta-feira (18) a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Além disso, os conflitos no Sudão são responsáveis pela maior crise de deslocamento interno do mundo, diz a Organização Internacional para as Imigrações (OIM).

O conflito no Sudão matou mais de 9.000 pessoas, um número de vítimas provavelmente subestimado, e deixou milhões de deslocados e refugiados. Ao mesmo tempo, a guerra agravou a crise sanitária no país, onde mais da metade dos habitantes necessita de ajuda humanitária para sobreviver.

Segundo a OMS e o UNICEF, "o número de famílias que passam fome quase duplicou". Atualmente, "700 mil crianças sofrem de desnutrição aguda grave e 100 mil crianças necessitam de tratamento para salvar suas vidas, devido à desnutrição aguda acompanhada de complicações médicas", alertaram as duas agências da ONU, em um comunicado de imprensa.