França esvazia seis aeroportos após ameaça de atentado por email

Em Lille, o aeroporto foi esvaziado por volta das 10h30 no horário local. Os voos vindos do Marrocos, Genebra e Constantine, na Argélia, que deveriam aterrissar entre 11h05 e 11h40, foram desviados. "Os serviços de segurança estão no local", escreveu o aeroporto na rede X. Todas as ameças estão sendo verificadas, segundo as autoridades francesas.

O aeroporto de Lille-Lesquin, no norte, também foi esvaziado para verificação de um alerta a bomba, de acordo com informações da rádio francesa France Info.

Ataque em escola

Os alertas a bomba multiplicaram após o atentado de Arras, no norte do país, na última sexta-feira (13), que resultou no assasinato do professor de francês, Dominique Bernard, 57 anos. O museu do Louvre foi evacuado no sábado (14) e o palácio de Versalhes sábado e terça-feira (17). O colégio Gambeta d'Arras, onde o professor foi morto, foi esvaziado na segunda-feira após receber ameaças.

A justiça francesa ordenou a prisão preventiva do homem que assassinou e reivindicou o crime em nome do grupo extremista Estado Islâmico.