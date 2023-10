Joe Biden garante que trabalhará com Israel para evitar "tragédias" envolvendo civis

Nos últimos meses, Biden manifestou receios sobre as divisões na sociedade israelense, num contexto de protestos contra um projeto de reforma do sistema judicial proposto pelo governo.

"Posso assegurar, senhor presidente, que Israel está unido para derrotar o Hamas e iremos derrotar o Hamas e eliminar esta terrível ameaça", disse o primeiro-ministro israelense na quarta-feira.

Versões do bombardeio ao hospital

Israel afirma que o bombardeio ao hospital Ahli Arab, no centro de Gaza, foi obra da Jihad Islâmica, um outro grupo armado palestino. Já os países árabes acusaram Israel, que bombardeia sem descanso a Faixa de Gaza desde o ataque do Hamas. A Jihad Islâmica desmentiu a versão de Netanyahu e acusou Israel de "mentir", assim como o Hamas, no poder em Gaza.

O presidente americano apoiou a versão israelense sobre o ataque.

"Eu fiquei profundamente triste e chocado com a explosão no hospital em Gaza. E com base no que vi, parece que isto foi feito pelo lado adversário", disse Joe Biden ao primeiro-ministro israelense. "Os americanos choram com vocês", disse ele, afirmando que o Hamas só trouxe "sofrimento" aos palestinos.