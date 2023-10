Manifestações explodem no mundo árabe após ataque a hospital na Faixa de Gaza

Em Jenine, após os bombardeios, as mesquitas da cidade soaram um alerta convocando para um protesto. "O povo de Jenine não aceita a injustiça e a dor do povo de Gaza. Esta manifestação foi organizada contra os crimes que Israel comete. Aqui, em Jenine, a Autoridade Palestina, esses traidores, espiões, querem proibi-la. Graças à resistência, podemos manter a cabeça erguida", diz um homem que participou do protesto. Nas ruas, os manifestantes gritaram "vai embora!" em coro e pediram a demissão do líder Mahmoud Abbas.

A tensão cresceu quando um jipe da Autoridade Palestina entrou na cidade. A polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo e houve troca de tiros, alguns em direção à multidão. "Eles começaram a atirar e as pessoas fugiram. O objetivo era prestar apoio a Gaza, mas a autoridade palestina não é capaz de proteger seu povo diante de tanta opressão", diz outro morador da cidade que participou do protesto. Uma menina, atingida por um dos tiros, acabou morrendo no início da noite.

"Não há mais consciência ou humanidade"

Em Beirute, centenas de manifestantes se reuniram em frente à embaixada da França, que reforçou seu dispositivo de segurança, de acordo com a correspondente da RFI no país, Sophie Guignon. "Ir para as ruas é o mínimo que podemos fazer. O mundo inteiro deve se erguer, não há mais consciência ou humanidade", disse Rola Jaber, uma das participantes do protesto.

A estudante palestina Sumaya Abdelrahman questionou o imobilismo da comunidade internacional. "Onde estão os franceses, americanos e britânicos? Para onde eles estão olhando? Os israelenses bombardeiam hospitais, onde há doentes e feridos dentro, não é possível!"

Alguns manifestantes hastearam uma bandeira palestina na fachada da embaixada da França. Para eles, o apoio incondicional de Paris a Israel não é aceito. "A França é um dos países que apoia Israel, como se o país tivesse mais direitos e fosse vítima. Por isso descemos às ruas e viemos, primeiro aqui. Agora vamos em outras embaixadas", disse Mohamad, outro participante ouvido pela reportagem. Ao mesmo tempo, outro protesto ocorreu em frente à embaixada americana.