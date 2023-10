"Registramos 115 ataques contra estabelecimentos de saúde", diz representante da OMS em Gaza

"Estamos todos profundamente chocados com os acontecimentos que ocorreram em Gaza", diz, por sua vez, o médico Michael Ryan, Diretor Executivo do Programa de Emergências de Saúde da OMS. "É claro que a saúde não é um alvo e nunca deveria ser um alvo para ninguém em tempos de conflito. Está previsto na lei da Organização Humanitária Internacional. E vemos que este princípio foi violado várias vezes na semana passada. E isso deve parar!", afirma. "Estamos aqui para condenar um ataque desta magnitude e de tanta crueldade e violência contra pessoas comuns que procuram refúgio num hospital, contra médicos e enfermeiros, contra as pessoas em repouso na cama porque já foram feridas em ataques anteriores. Isto é o que condenamos", acrescentou. "A violência deve parar em todos os lados. Tivemos de enfrentar este tipo de situação em inúmeras ocasiões, onde há acusações mútuas. Neste momento, o que importa são as centenas de pessoas mortas, centenas ou milhares de feridos. Esta é a verdade crua", conclui.

As imagens do ataque rapidamente circularam nas redes sociais. Quem viu o bombardeio descreve cenas de um massacre. É o caso de uma moradora de Gaza, ouvida pela RFI. "O tamanho da explosão foi além da imaginação. Não há como descrever. Pensamos que o bombardeio fosse no nosso prédio, mas logo entendemos que era no Hospital Al Ahli", diz a jovem não identificada na entrevista. "Isso não é um massacre ordinário. Sabemos que centenas de famílias se refugiavam dentro do hospital, o mais antigo centro de saúde cristão da Faixa de Gaza. Eles nunca pensaram que um hospital pudesse ser bombardeado, mas eles estavam errados", lamenta.

Israel rejeita qualquer responsabilidade por este ataque. "De acordo com informações de inteligência, baseadas em diversas fontes que obtivemos, a Jihad Islâmica é responsável pelo ataque fracassado que atingiu o hospital", afirmou o Exército, em um comunicado. Um porta-voz insistiu: "Israel não tem como alvo hospitais".

A Jihad Islâmica, por sua vez, classificou as acusações de Israel de "mentiras". "Como sempre, o inimigo sionista tenta, através da fabricação de mentiras, fugir à responsabilidade pelo massacre brutal que cometeu ao bombardear o hospital e apontar o dedo para a Jihad Islâmica", afirmou, num comunicado de imprensa, o movimento islâmico palestino.

Reações

O bombardeio do hospital Al Ahli provocou uma série de reações internacionais.