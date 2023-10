Aeroportos e escolas francesas voltam a fechar por ameaças de bombas

Alguns aeroportos emitiram comunicados sobre o assunto. O de Lille indicou, no final da manhã, que seria reaberto gradualmente.

"De acordo com os serviços do Estado, o terminal é evacuado enquanto são realizadas as verificações necessárias", apontou.

'Pensamos que fosse um exercício', diz aluno

Estabelecimentos escolares franceses também continuam a ser alvo de ameaças. Professores e alunos foram retirados de seis escolas em Toulouse e arredores, depois que a polícia alertou sobre as suspeitas de bombas instaladas nos locais. Um estabelecimento em Rennes também foi interditado. Milhares de estudantes foram afetados.

Na escola secundária Stéphane Hessel, no distrito de Roseraie, o acesso ao estabelecimento foi bloqueado pela polícia. "Houve um alarme, falaram para a gente sair. Pensamos que era apenas um exercício de simulação de incêndio, mas não", testemunhou Loan, aluno de 15 anos. "Fomos levados para um ginásio e ficamos lá por duas horas. Quando vemos caminhões da polícia, milhares de pessoas reunidas... É preocupante", disse o adolescente.

Os alunos puderam retornar às aulas em três das escolas por volta das 10h (5h em Brasília). Alguns optaram por não voltar às salas depois que o alerta foi suspenso.