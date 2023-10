Macron vai a enterro de professor esfaqueado por radical islâmico na França

Centenas de pessoas, entre elas o presidente da França, Emmanuel Macron, e sua esposa Brigitte, assistiram nesta quinta-feira (19) ao enterro do professor de francês Dominique Bernard, morto a facadas por um ex-aluno em frente a uma escola secundária em Arras, no norte do país, na semana passada. O ataque jihadista voltou a colocar a França em alerta contra o terrorismo.

"Sensível e discreto, ele não gostava do barulho e do agito do mundo. Amava profundamente suas filhas, sua mãe e sua irmã. Nós nos amávamos", declarou a esposa de Bernard, Isabelle, também professora, diante de mil pessoas presentes na Catedral de Arras. Além de Macron e Brigitte, também o ministro da Educação, Gabriel Attal, estava presente na cerimônia.

"Ele não gostava de multidões, de honras, de cerimônias", acrescentou ela, listando os muitos artistas que o professor apreciava, de Julien Gracq a Charles Baudelaire, passando por Stanley Kubrick e Ticiano. O chefe de Estado conversou reservadamente com a família.