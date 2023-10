Comissão Europeia dá prazo para Meta e Tik Tok agirem contra postagens violentas

O pedido de informação oficial feito às duas empresas é a primeira etapa antes da adoção de sanções. As novas regras europeias sobre o conteúdo oline, conhecidas como Digital Services Act (DSA), determinam que as grandes plataformas digitais devem retirar conteúdos ilegais o mais rapidamente possível do ar. Caso contrário, poderão pagar multas que correspondem a até 6% do volume total de vendas em nível mundial.

A Comissão Europeia também poderá abrir uma investigação caso as empresas não apresentem soluções concretas para o problema no prazo determinado.

A Meta e o Tik Tok devem "fornecer informações para a Comissão Europeia até o dia 25 de outubro de 2023 a questões relacionadas às ações implementadas em resposta à crise", informou a Comissão, "e tem até dia 8 de novembro de 2023 para adotar medidas de proteção à integridade de eleições e de menores."

O YouTube, assim como a Meta e o Tik Tok, também recebeu uma carta de alerta do comissário para Assuntos Digitais da UE, Thierry Breton. Mas, por enquanto, não tem uma data específica para apresentar suas medidas.

Regras mais rígidas

A desinformação tem aumentado nas redes desde o ataque do grupo terrorista Hamas contra Israel, no dia 7 de outubro. A Comissão Europeia poderá abrir uma investigação caso as empresas não apresentem soluções concretas para o problema.