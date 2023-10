Confrontos na fronteira entre Israel e Líbano pode espalhar conflito no Oriente Médio

Nos ataques são usados artilharia, tanques, drones e helicópteros e os confrontos já deixaram ao menos 15 mortos do lado do Hezbollah.

Esta ainda não é, entretanto, uma guerra oficial. Israel e Hezbollah tentam respeitar as regras de cessar-fogo em vigor desde 2006, após a guerra de 30 dias entre os dois países. Israel também afirmou, no domingo (16), que não quer uma guerra na fronteira com o Líbano. Os combates, apesar de violentos, continuam confinados à região da fronteira e os protagonistas evitam, até agora, atacar zonas residenciais.

O silêncio de Nasrallah

O secretário geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que costuma fazer pronunciamentos durante as crises consideradas mais graves, não fez, até agora, nenhuma declaração. Analistas especializados no conflito dão duas explicações possíveis a este silêncio preocupante.

A primeira é que ele não teria nada a anunciar, o que significa que o grupo, e com ele o Irã, ainda não tomou uma decisão definitiva sobre a atitude que vai adotar diante da crise atual.

A segunda razão seria que Nasrallah, que controla bem os elementos da guerra psicológica, deixaria, de maneira consciente, pairar a dúvida sobre suas intenções para surpreender os israelenses ou para dar mais espaço aos iranianos em uma eventual mediação ou negociação indireta.