Dengue faz Paris ligar 'alerta vermelho' inédito para o letal mosquito-tigre

Um dos motivos apontados pelos cientistas para o crescimento do mosquito-tigre no país é o aquecimento global. Com verões cada vez mais longos e invernos mais quentes, os insetos, que não resistem a baixas temperaturas, têm um clima propício para se reproduzirem.

Devido às doenças que pode transmitir, o mosquito-tigre é conhecido como um dos animais mais letais do mundo.

Só neste ano, foram registrados cerca de 30 casos de dengue autóctones na França, contra 60 em 2022. Entre 2010 e 2021 houve apenas 48 contaminações, o que dá a dimensão do aumento ocorrido nos últimos dois anos. Em 2022, a situação epidemiológica da dengue na França metropolitana foi considerada "excepcional", de acordo com um balanço publicado pela agência de saúde francesa.

No final de agosto, pela primeira vez, a agência regional de Saúde realizou uma operação contra a dengue em um prédio situado no 13º distrito, após um registro de caso da doença entre os moradores do imóvel. Na noite de 16 de setembro, uma ação similar aconteceu no 15º distrito, onde ocorreram três contaminações.

Mudanças climáticas

Transmissões locais já haviam sido constatadas em regiões do sul da França, com climas mais favoráveis à propagação do mosquito-tigre.