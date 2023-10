Furacão Norma ganha força perto do México, com ventos de 215 km/h

O furacão Norma ganhou força nesta quinta-feira (19) e avançou para a categoria 4, com ventos superiores a 215 quilômetros por hora, à medida que avança sobre o Pacífico mexicano em direção à região do estado da Baixa Califórnia (noroeste). A informação é do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA.

"Norma é um furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson", indicou o relatório da NHC, que às 15h00 GMT (12h00 no horário de Brasília) localizou o fenômeno a 390 quilômetros a oeste de Manzanillo, no estado mexicano de Colima (oeste).

O furacão, que se deslocava para o norte a 11 km/hora, tocaria o extremo sul da península da Baixa Califórnia no sábado, com ventos mais fracos, segundo previsões do NHC.