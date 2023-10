Gaza: Brasil analisa se vale insistir em nova resolução na ONU; chanceler teme que conflito se espalhe

O pesquisador em Relações Internacionais da Unicamp Gustavo Blum avalia que, mesmo com a derrota da resolução, a movimentação brasileira representa uma vitória para a diplomacia do país. "Se pensarmos que, nos últimos anos, o país foi tido como um pária internacional e agora apresentou sobretudo uma preocupação com o desastre humanitário, com a vida de crianças, mulheres, idosos que estão sofrendo na região, isso pode ser considerado um grande resultado, mesmo que a resolução não tenha passado - até mesmo pelo placar, com um único voto contra", salienta. "E não foi um voto contra o Brasil, mas a postura dos Estados Unidos como representante, por procuração dos interesses de Israel no Conselho", afirmou à RFI.

Blum destaca, ainda, que a experiência brasileira com crises internacionais é reconhecida pelos vizinhos regionais, que pediram para o país ajudar no repatriamento de seus nacionais da Argentina, do Uruguai e do Chile, "o que representa que a imagem [do Brasil] se consolida", completou Blum.

Neutralidade levou a demissão na EBC

A diplomacia do governo Lula entende que o papel de destaque que o país procura na cena internacional passa pela defesa da neutralidade em conflitos, como buscou na eclosão da guerra da Ucrânia e também agora, no Oriente Médio. A resolução apresentada pelo país repudia e condena ações que considera hediondas e terroristas do Hamas, embora não aplique os mesmos adjetivos diretamente ao grupo. Na outra ponta, o momento delicado levou o governo a demitir o presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, Helio Doyle, que compartilhou uma postagem criticando defensores de Israel.

"A nossa preocupação não foi em tomar posição política, porque inclusive o Brasil se dá bem com os dois lados, com Israel e com a Palestina. Graças a isso, inclusive, conseguimos ter diálogo com os dois lados, um diálogo muito fluido para conseguir retirar os brasileiros de lá", afirmou o chanceler brasileiro.

Mauro Vieira relatou que nos últimos três dias, a diplomacia brasileira contactou os países integrantes do Conselho de Segurança a fim de fechar um documento que contemplasse a visão da maioria. "Inúmeras consultas, de forma a acomodar uma linguagem que pudesse ser aceita por todos e que atingisse o objetivo da resolução, que era a assistência humanitária. E se a gente chega no Conselho com uma proposta dessa, de extinguir o Hamas - nem sei como isso seria feito - e de entregar Gaza à administração da ONU, como foi citado aqui, seria bloqueado imediatamente. Tudo isso mostra que é preciso reformular o Conselho de Segurança", frisou.