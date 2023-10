Ministro francês acusa Karim Benzema de "vínculo" com organização considerada terrorista

"Perda da nacionalidade"

Na quarta-feira, a senadora do partido de direita, Os Republicanos, Valérie Boyer solicitou, caso as acusações do ministro do Interior fossem comprovadas, a "perda da nacionalidade" de Karim Benzema.

"Karim Benzema é francês, não tem dupla nacionalidade, nunca pediu nem quis ter a nacionalidade argelina", lembrou Hugues Vigier, já que seu cliente é filho de pai argelino. "Considerar a perda de nacionalidade de cidadãos nativos, se voltarmos na história, [quem fazia isso] é a Alemanha nazista!", acrescentou.

O advogado do ex-atacante dos Blues acusa também a eurodeputada francesa, Nadine Morano, e o publicitário francês Frank Tapiro "de terem causado um ataque profundo e insuportável à sua honra".

Morano descreveu Karim Benzema na rádio Europe 1, na segunda-feira, como um "elemento de propaganda do Hamas". Frank Tapiro também criticou a publicação de Karim Benzema, segunda-feira, 16 de outubro, no canal israelense i24NEWS, destacando que ele não citou os reféns do Hamas. "Onde estão as vítimas do hediondo ataque do último sábado? Ele é cúmplice do terrorismo e é um colaborador", afirmou o publicitário de confissão judaica.

Política de tolerância zero

Desde o atentado do Hamas em Israel, o governo francês proibiu manifestações de apoio ao povo palestino em lugares públicos e o Ministério do Interior acompanha as postagens suspeitas nas redes sociais, como no caso de Benzema, que tem milhões de seguidores.