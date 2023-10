Na Coreia do Norte, Lavrov se reúne com Kim Jong-Un e prepara visita de Putin

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, se reuniu nesta quinta-feira (19) com o líder norte-coreano Kim Jong-Un em Pyongyang. No mês passado, o presidente Vladimir Putin havia recebido Kim na Rússia, em uma rara viagem do ditador ao exterior.

Depois da reunião de quase uma hora, Lavrov disse que a Coreia do Norte é um "vizinho próximo e sócio de longa data" da Rússia, segundo um comunicado do ministério russo das Relações Exteriores. A visita de dois dias visa preparar o caminho para uma futura visita do presidente russo Vladimir Putin à Coreia do Norte, em resposta a um convite de Kim Jong-Un durante a viagem do líder em setembro, no extremo leste russo.

No âmbito da visita, e antes da reunião com o líder norte-coreano, o chanceler russo denunciou a "perigosa" política militar dos Estados Unidos e de seus aliados Japão e Coreia do Sul a respeito da Coreia do Norte. "Assim como nossos amigos norte-coreanos, estamos seriamente preocupados com a intensificação das atividades militares dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul na região e com a política de Washington", declarou o ministro russo, em uma entrevista coletiva.