Passagem de Rafah deve abrir nesta sexta-feira para entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza

Segundo a Jihad Islâmica, grupo aliado do Hamas e considerado terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel, uma bomba lançada por um avião das Forças Armadas de Israel provocou a tragédia.

Protestos

Milhares de pessoas protestaram na quarta-feira nos países árabes contra o ataque, que os manifestantes atribuem a Israel. Protestos foram registrados em Amã, Túnis, Beirute, Damasco e outras capitais após o ataque, que gerou apelos por um "dia de fúria" em todo o mundo árabe.

As tensões também permanecem na Cisjordânia ocupada, onde as forças israelenses mataram sete palestinos em incidentes separados nesta quinta-feira, segundo o Ministério da Saúde palestino. As forças israelenses ou colonos mataram ao menos 73 palestinos na Cisjordânia, desde o início do conflito.

A fronteira com o Líbano também não foi poupada e há trocas diárias de disparos entre o Exército israelense e o Hezbollah libanês.

Com informações da AFP