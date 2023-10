Poeta Luiza Romão representa a literatura brasileira na Feira de Frankfurt

A premiada poeta brasileira Luiza Romão, vencedora do Prêmio Jabuti 2022 nas categorias Poesia e Livro do Ano com a obra "Também guardamos pedras aqui" é a convidada especial do pavilhão do Brasil na 75ª Feira do Livro de Frankfurt, que acontece até domingo (22) na Alemanha.

Além de Luiza Romão, a delegação brasileira em Frankfurt é composta por representantes de 20 editoras afiliadas ao Brazilian Publishers - parceria entre a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Luiza Romão ficou "surpresa" e "alegre" com o convite para representar a literatura brasileira no maior evento editorial do mundo. "É uma alegria estar aqui em Frankfurt, podendo falar um pouco do meu trabalho, apresentar esse livro, inclusive porque em geral poesia é um gênero mais difícil de circular nos espaços mais instituídos da literatura, especialmente uma poesia que, como a minha, vem de um contexto de palavra falada, de spoken word, de slam", afirma.